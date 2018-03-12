İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 97’nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletinin düşünceleri ve duygusuna en iyi şekilde tercüman olduğunu aktaran Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki, İstiklal Marşı Ersoy’un kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. Bizler, bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyor, 2023 hedefimize doğru koşuyorsak, bunu İstiklal Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan atalarımıza borçluyuz. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşayan Mehmet Akif Ersoy, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu’yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunmuştur. Çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde de millet olarak dün olduğu gibi bugün de bizler görev ve sorumluluğumuzun ciddiyetinin farkındayız. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz ülkesine ve topraklarına her şart ve durumda sahip çıkmaya devam edecektir. Özellikle gençlerimizin bu ülkenin kurulmasını ve bugünlere nasıl geldiğini bilmesi elzemdir."

Şahin, bu noktada toplumun geleceği olan gençlere inanıp güvendiklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Ecdadımızın aziz kanlarıyla sulanan bu toprakları, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma azmi ve kararlılığı içerisinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu vesileyle Milli birlik ve beraberlik duygularımızın en önemli ilham kaynaklarından biri olan İstiklal Marşımızın, kabul edilişinin 97. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u da rahmetle ve minnetle anıyorum."





