İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

SİVAS (AA) - Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Yenişehir Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Davut Gül, 5. Piyade...