İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Bu marş bu milletin tüm renklerini, tüm inançlarını kendinde barındırmaktadır. 97 yıl önce bugünleri işaret edercesine zamanı ve mekanı aşan bir ruhla yazılmıştır." dedi.

TYB tarafından Tacettin Dergahı önünde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi. Program, Kur'anı Kerim tilaveti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Arıcan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı 97 yıl önce asil ve kahraman Türk milletinin ruh halini, duygu ve düşüncelerini tüm samimiyetiyle ve ihsanıyla Tacettin Dergahı'ndaki evinde kaleme aldığını hatırlattı.

İstiklal Marşı'nın bir milli mutabakat metni olduğunu belirten Arıcan, "Bu marş bu milletin tüm renklerini, tüm inançlarını kendinde barındırmaktadır. 97 yıl önce bugünleri işaret edercesine zamanı ve mekanı aşan bir ruhla yazılmıştır. O gün 'garbın afakını sarmışsa' diye başlayan mısraları ile devam edip 'tek dişi kalmış canavar' dediği batıyı bugün 97 yıl sonra yine bu topraklarda, bu coğrafyalarda istiklalimizin, istikbalimizin ve istikrarımızın en önemli engeli olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında istiklal ve istikbal mücadelesinin verildiğini vurgulayan Arıcan, şunları söyledi:

"Öyle anlaşılıyor ki Akif, İstiklal Marşı ile bu mücadelenin kıyamete kadar devam edeceğinin farkındaydı. İstiklal Marşı'ında vurguladığı vatan, bayrak, ezan ve İslam vurguları aslında bizim her an farkında olmamız, sarılmamız ve tutunmamız gereken hususlar olduğunu bize işaret etmiştir. Bu anlamda İstiklal Marşı'nın bizim geleceğimizin bir teminatı olan bir metin olduğunu da unutmamamız gerekiyor."

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü ise İstiklal Marşı'nın yer yüzünde benzeri olmadığının altını çizdi.

Program, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Anasınıfı İstiklal Marşı'nı Ezbere okuma yarışmasında il birincisi Kahramankazan İbrahim Bitik İlkokulu öğrencisi Alperen Çetin'in İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Programa, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, TYB Vakfı Mehmed Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan ve çeşitli okullardan öğretmenler ile öğrenciler katıldı.







