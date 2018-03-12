İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstiklal Marşı'nın, bir marş olmaktan öte bu milletin büyük azim, fedakarlık ve topyekun vermiş olduğu mücadelenin destansı tarihi olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın milletin bir diriliş destanı olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, "1920’de Milli Mücadelenin başladığı o zor yıllarda İstiklal Marşı yazılmasıyla ilgili bir karar alınır. Özellikle de millete, o kahraman evlatlara cesaret vermek için. O çağrı sonucunda 700’den fazla şiir başvurusu olmuş ama bunların hiçbirisi İstiklal Marşı olmaya layık görülmemiş. İstiklal Marşı'nın her kelimesini özümseyerek okumak, her defasında yeniden anlamak gerekir ama Mehmet Akif’i de tanımak lazım. Onu ancak eserleriyle anlayabiliriz. O bir dava ve aksiyon adamıydı. 'Allah bu devlete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyecek kadar vatanperver, tarihini bilen bir insandır." diye konuştu.

Program resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.