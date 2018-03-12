İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Nevşehir Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile daire ve okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Milli birliğimizi güçlendiren ve milli duygularımızı coşturan İstiklal Marşı’mız, büyük yurt sevgisini, paylaştığımız ortak değerlerimizi, ortak ülkümüzü anlatan dizeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri." dedi.

Demir'in konuşmasından sonra İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

