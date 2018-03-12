ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler 97 dilek feneri uçurdu.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ulu Yazı Kampüsü'nde etkinlik düzenlendi.

KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri törende, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla 97 dilek feneri uçurdu.

KYK İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi İstiklal Marşı'nı armağan eden milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını belirterek, "Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez değerlerdir. İstiklal Marşı, dünyada ayakta dinlenen ve okunan tek marştır. İstiklal Marşı'nı sevmek ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sesi olduğu için İstiklal Marşı'nı vakur bir şekilde okumak ve bağımsızlığımıza sahip çıktığımızı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin çok badireler atlattığını belirten Ak, bütün badirelerin üstesinden milletin ferasetiyle gelindiğini, vatana sahip çıkıldığı sürece hiçbir düşmanın bu memlekete zarar veremeyeceğini dile getirdi.

Daha sonra üniversite öğrencisi Güldemet Küçük, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.



