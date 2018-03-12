SİVAS (AA) - Melike Turan Melek Anaokulunda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Melike Turan Melek Anaokulu Konferans Solununda düzenlenen yarışmayı Vali Davut Gül, eşi Gülden Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve çocukların aileleri izledi.

Finale kalan 8 çocuk İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Jürilerin puanlamasının ardından dereceye giren 3 çocuk belirlendi. Gül çifti çocuklara hediyelerini vererek tek tek tebrik etti.

Programı hazırlayanlara teşekkür eden Vali Gül, "Önemli olan bu ruhun yaşatılması. Yarışma işin seremonik boyutu. Buraya katılarak bu yaşta İstiklal Marşı'nı okuyan tüm çocukları tebrik etmek lazım. Hepinizi Allah analı babalı büyütsün." dedi.