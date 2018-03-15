İstiklal Marşı ve Çanakkale şiirlerini güzel okuma yarışması

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı’nın kabulünün 97'inci ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümleri dolayısıyla okullar arası yarışma düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, İstiklal Marşı ve Çanakkale şiirlerini güzel okumak için yarıştı.

Etkinliğe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada, Huriye Eren Ortaokulu öğrencisi Yağmur Tezcan birinci, Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğrencisi Sena Solakça ikinci, Emel Tarman Görme engelliler Ortaokulu öğrencisi Rabia Kökkaya ise üçüncü oldu.

Program, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

