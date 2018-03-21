ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde "İstiklal Marşı Okuma ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.

Orta İlçe Müftülüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kreş öğrencileri şiirler okudu.

Müftülüğe bağlı imam tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtası okunmasının ardından şehitler için topluca dua edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ali Ünal, Çanakkale Savaşı'ndaki ruh ile Zeytin Dalı Harekatı'nın ruhunun aynı olduğunu söyledi.

Tarih boyunca elde edilen başarıların bu ruh ile kazanıldığını belirten Ünal, "Bu ruha günümüzde de ihtiyacımız olduğu gibi gelecek nesilleri kaybetmeme adına çocuklarımıza mutlaka bu ruhu kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Programa, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.