İstiklal ilkokulu yeniden açılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta yıkılıp yeniden yapılan İstiklal ilkokulunda 2 hafta sonra eğitime başlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında hayırsever iş adamı Harun Kütük ile Sivas Valiliği arasında imzalanan protokol sonrası yıkılarak Aydoğan Mahallesi'nde 16 derslikli olarak yeniden yapımına başlanan İstiklal ilkokulunda iki hafta sonra eğitime tekrar başlanacak.

Okulu gezen Sivas Valisi Davut Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Kentteki hayırseverler tarafından yapılması kararlaştırılan 10 okul olduğunu aktaran Gül, "Bunlardan 2 adeti tamamlandı. Diğer okullarımız da zamanla yapılacak. Ben bu okulun yapılmasında emeği geçen hayırseverimize, mahalle muhtarımıza ve özel idare personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, ziyaretin ardından 4 Eylül Özel Eğitim Anaokulu'nu da ziyaret etti.

4 derslikli anaokulunun da 15 gün içerisinde eğitim, öğretime açılması planlanıyor.