İstiklal gazisi Ramazan Yücel'e ahde vefa

KONYA (AA) - Genelkurmay Başkanlığınca Seydişehirli İstiklal gazisi Ramazan Yücel'in Akyol Mezarlığı'nda bulunan kabrinin anıt mezara dönüştürüldüğü ifade edildi.

Gazi Ramazan Yücel'in yeğeni Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ankara Bölge Müdürü İsmail Karayılan, "İstiklal Savaşı gazisi olan rahmetli annem Şerife Hanım'ın dayısı Ramazan Yücel ile ilgili Genelkurmay Başkanlığına verdiğim dilekçe üzerine Genelkurmay Başkanlığı kahramanlıkları hakkında tarafıma bilgi vermekle kalmayıp, Jandarma Genel Komutanlığı tarih sayfalarına kahramanlıkları ile geçen rahmetli Ramazan Yücel büyüğümüzün kabrini anıt mezar alarak yaptırdı." dedi.

1884 Seydişehir doğumlu İstiklal Harbi gazisi Yüzbaşı Ramazan Yücel, 1. Cihan Harbi ve İstiklal Harbi'ne katıldı, gümüş iftihar madalyasıyla ödüllendirildi, Malazgirt Bölüğü Kumandanlığı, Maraş Bölüğü Kumandanlığı yaptıktan sonra, Muş jandarma kıtasında görevliyken, 28 Eylül 1939'da yaş haddinden emekli oldu, 28 Haziran 1951'de vefat etti.

