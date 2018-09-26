ANKARA (AA) - Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ankara İl Müdürlüğünce Polatlı ilçesinde "İstihdam ve Teşvik Bilgilendirme" semineri düzenlendi.



İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi salonundaki seminerde yaptığı konuşmada, "Milli İstihdam Seferberliği" çerçevesinde bilişim ve imalat sektöründe yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İşsizliğin önlenmesi ve ülke ekonomisinin canlanması için yürüttükleri çalışmalarla daha fazla insanın meslek ve iş sahibi olacağını anlatan Mollaoğlu, şöyle devam etti:

"2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da daha yeni teşvikler olacaktır. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 'İlave İstihdam' ile 'Bir Senden Bir Benden' teşviklerinin yanı sıra Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi kapsamında mesleki eğitim programlarıyla çalışma hayatına ilişkin yeni tedbirler alındı ve engelli girişimci teşviki getirildi."

İŞKUR Polatlı Şube Müdürü Ali Fuat Eren de Milli İstihdam Seferberliği kapsamında getirilen teşviklerden işverenlerin yararlanması için çaba harcadıklarını, seminerlerin yanında fabrikalara da giderek yetkilileri bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından ilgili konularda sunum gerçekleştirildi.

