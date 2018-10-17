İstihdam eylem planı görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda, istihdam eylem planı değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısı, Kırşehir Valisi Akın başkanlığında toplandı.

Akın, toplantıda yaptığı sunumda, kentteki işsizlik sorununun çözülmesi için adımlar atıldığını dile getirdi.

Kırşehir'de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artması amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Yürütme Kurulunca oluşturulan eylem planları toplantıda değerlendirilecek. İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti yapılarak, gerekli adımlar atılacak. İstihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için tedbirler belirlenirken, kurul üyeleri ile görüşülerek değerlendirilecektir. Kentteki işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artması amacıyla çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Hamdi Ünal, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.