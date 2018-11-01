ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından "İste, Bir Aile de Senin Olsun" kampanyası başlatıldı.

Belediye Yaşlı Hizmetleri ve Sosyal Yardımlaşma Birimi tarafından "Kan bağı gerekmez iki yürek yeter" sloganıyla başlatılan kampanya ile yardımsever vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kampanya ile Çankırı'da yaşayan insanların yardımsever yüreklerinin güzel bir aile kampanyasına dönüşeceğini ifade etti.

Çankırı'ya yakışır bir kampanyanın yürütücüsü olacaklarını aktaran Boz, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir düsturuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gönlü güzel yardımsever vatandaşlarımız ile bir araya getireceğiz. Yardım elini uzatmak isteyen her vatandaşımız, ekibimizin de yönlendirmesi ile kendisine bir aile seçecek ve bu ailemizin ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılayacak." dedi.

Boz, Çankırılı vatandaşlara kampanyaya destek verme çağrısında da bulundu.



