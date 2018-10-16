SİVAS (AA) - Sivas'ta, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hayata geçirdiği "İş'te Anne Projesi" ile anneler istihdamla buluşacak.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında "İş'te Anne Projesi" hayata geçirildi.

Çalışmak isteyen anneleri iş gücü piyasasına kazandıracak proje kapsamında, İŞKUR, çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek.

Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa gittikleri günler için günlük 70 lira ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden düzenli faydalanmaları sağlanacak.

Sanayi sektöründe, mesleki eğitim kurslarında ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 lira bakım desteği alabilecek.

Projeden yararlanmak isteyen kadınların Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.



