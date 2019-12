.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından aralık ayında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 35,65 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Su miktarı Alibeyköy'de yüzde 37,03 olarak ölçüldü. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,65 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,81, Terkos'da yüzde 53,70, Sazlıdere'de yüzde 35,80, Alibeyköy'de yüzde 37,03, Büyükçekmece'de yüzde 36,49, Ömerli'de yüzde 29,40, Darlık'ta yüzde 40,59 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 300 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Aralık tarihi baz alındığında, 2010'da yüzde 70,57, 2011'de yüzde 53,69, 2012'de yüzde 49,58, 2013'te yüzde 39,74, 2014'te yüzde 46,62, 2015'te yüzde 63,62, 2016'da yüzde 37,33, 2017'de yüzde 54,54, 2018'de yüzde 57,43 oldu.

"İstanbul'da herhangi bir su tehlikesi bulunmamaktadır"

İSKİ Genel Müdürlüğünden AA'ya yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranının geçmiş yılların ortalamalarına göre sıra dışı olmadığı belirtildi.

2016 yılında doluluk oranlarının yüzde 37, 2014'te yüzde 45, 2013'te ise yüzde 39 seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada "İstanbul'da mevsim ortalamalarının altında yağışsız geçen bir ekim ve kasım ayı yaşansa da yağışların aralık ayı itibarıyla artması ve barajlardaki doluluk oranlarının da geçmiş yıllarda olduğu gibi hızla yükselmesi beklenmektedir." denildi.

İstanbul'da kışın daha az, yazın ise daha fazla olmakla birlikte günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barajlardaki toplam su miktarı, günlük tüketilen su miktarına bölünerek 'İstanbul'un şu kadar günlük suyu kaldı.' şeklinde verilen haberler gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu da tedirgin edebildiği için doğru bilgilendirme olarak görmemekteyiz. Bazı günler günlük su ihtiyacının yüzde 80'i barajların dışındaki kaynaklardan alınabiliyor. Çünkü İstanbul'da barajların dışında farklı su kaynakları da bulunmaktadır. Melen, Yeşilçay, Istrancalar ve yeraltı suları gibi farklı kaynaklardan da İstanbul'a her gün su temin edilebilmektedir. Sadece 1 Aralık'ta bu kaynaklardan 2 milyon 368 bin metreküp su alınmıştır. Bu rakam, aynı tarihte İstanbul'un tamamında kullanılan suyun yüzde 80'i kadardır. Yani, İstanbul'da herhangi bir su tehlikesi bulunmamaktadır."

"Melen Barajı çözüm olur"

İstanbul için herhangi bir susuzluk riski söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ancak iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde tehlike olabileceği, bunun ise bugüne kadar hiç yaşanmadığı kaydedildi.

İstanbul'da Master Plan dahilinde birçok yatırım yapıldığı ve su kaynaklarının artırılması için de çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Devlet Su İşleri tarafından yapılan Melen Barajı'nın bir an önce tamamlanmasının da şehrin su sorununun çözümü için önemli olduğu vurgulandı.

Su tasarrufu ve bilinçli tüketimin önemine dikkati çekilen açıklamada, "Yalnızca bugün değil, barajlar yüzde 100 doluluk oranında dahi olsa İstanbulluların bilinçli su tüketimine riayet etmesi ve kaynaklarımızın israf edilmemesi gerekmektedir. İstanbul'da su kaynaklarının doluluk oranı hangi aşamada olursa olsun, bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacıyla okullar başta olmak üzere bir dizi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sürekli olarak hayata geçirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.