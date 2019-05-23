İstanbul'un müzeleri sanat ve tarih sevenleri bekliyor

İSTANBUL(AA) - Barındırdığı değerlerle tarih ve kültür açısından dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alan İstanbul müzeleri ziyaretçilerini bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İstanbul, 90'ın üzerinde müzeyle Türkiye'nin en çok müzeye sahip şehri olarak göze çarpıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Kültür AŞ'ye bağlı "Şerefiye Sarnıcı", "Yerebatan Sarnıcı", "Miniatürk", "Panorama 1453" ve "Türk Dünyası Kültür Mahallesi" İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.

"Şerefiye Sarnıcı"

Şerefiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator 2. Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edildi.

Belgrad Ormanı ve civarındaki su kaynaklarından, Bozdoğan Kemeri kanalı üzerinden "Nymphaeum", "Zeuksippos Banyoları" ve "Büyük Saray"a su taksimi yapılırken, bu su dağıtma işlemine Şerefiye Sarnıcı'nın yapımı öncülük etti.

Sarnıç, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile yüzyıllar boyunca İstanbul'un su ihtiyacını karşıladı.

İstanbul'un Çemberlitaş semti, Binbirdirek Mahallesi Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından 24 Nisan 2018'de kullanıma açıldı. Çeşitli sergilere de ev sahipliği yapan sarnıç, yılın ilk çeyreğinde 58 bin 611 kişi tarafından ziyaret edildi.

"Yerebatan Sarnıcı"

İstanbul'un görkemli tarihsel yapıları arasında yer alan ve Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Yerebatan Sarnıcı, Bazilika Sarnıcı olarak da biliniyor.

Bizans İmparatoru Justinyan tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirilmiştir.

Uzunluğu 140 metre genişliği ise 70 metre olan dikdörtgen biçimdeki yapıya, 52 basamaklı taş bir merdivenle iniliyor ve bu sarnıcın içerisinde 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunuyor.

Yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip olan Yerebatan Sarnıcı'ndaki sütunların, köşeli veya yivli biçimde olan birkaç tanesi hariç büyük çoğunluğu silindir biçiminde. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Bugüne kadar çeşitli onarımlardan geçen sarnıç, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de iki defa restore edildi. Sarnıcın ilk onarımı 3. Ahmet zamanında 1723'de Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından yapıldı. İkinci büyük onarım ise Sultan II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirildi.

Bizans döneminde çevresinde geniş bir sahayı kaplayan ve İmparatorların ikamet ettiği büyük saray ile bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyacını karşılayan Yerebatan Sarnıcı, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra, bir müddet daha kullanılarak, Topkapı Sarayı'nın bahçelerinin su ihtiyacını karşıladı.

Yerebatan Sarnıcı'nı yılın ilk 4 ayında 366 bin 245'i yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 536 bin 69 kişi gezdi."Miniatürk"

Bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden bugüne kalan zengin mimari mirası bir araya getiren "Miniatürk", 2 Mayıs 2003'te ziyarete açıldı.

"Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli" sloganıyla yola çıkan Miniatürk'teki minyatür modeller, binlerce tarihi eser arasından, bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören müzede, İstanbul'dan 62, Anadolu'dan 60 ve Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 13 eser olmak üzere, toplamda 135 mimari eserin, 1'e 25 oranına küçültülmüş minyatür modelleri yer alıyor.

Anadolu'da inşa edilen ve bugün yerinde olmayan Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi'nin de sergilendiği müzeyi, yılın ilk dört ayında 268 bin 726 kişi ziyaret etti.

"Panorama 1453 Tarih Müzesi"

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi" olan "Panorama 1453 Tarih Müzesi", İBB tarafından 2009'da kuruldu.

Topkapı Kültür Parkı içerisindeki müzede panoramik resme giden güzergah ve bu güzergahta kalıcı olarak hazırlanan Panorama 1453 daimi sergisi yer alıyor.

Sergide, İstanbul'un kuruluşundan başlayıp, İstanbul kuşatması, fetih, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, hukuk, sanat, medeniyet, kültür ve İstanbul'u inşa faaliyetleri ve savaşlar, orijinal minyatür, gravür ve resimler eşliğinde anlatılıyor.

Fetih sürecini anlatan, 38 metre çaplı bir yarım küre üzerindeki 3 boyutlu resim, Haşim Vatandaş yönetiminde, Ramazan Erkut, Ahmet Kaya, Oksana Legka, Yaşar Zeynalov, Hasan Dinçer, Atilla Tunca ve Murat Efe'den oluşan sanatkar grup tarafından yapıldı.

Müze, nisan ayı sonuna kadar 209 bin 407 kişiyi konuk etti.

"Türk Dünyası Kültür Evleri"

Topkapı Kültür Parkı'nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), R.F. Tataristan, Balkanlar, R.F. Başkortostan Kültür Evleri'nden oluşan bir mahalle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İBB'nin Türk Cumhuriyetleri'ne tahsis ettiği evlerde, ülkelerin kültürlerini yansıtan sergiler yer alıyor, dil kursları veriliyor, mutfakları ve sanatları tanıtılıyor.

Kapılarında temsil ettikleri ülkelerin bayrakları bulunan bu evler, ayrıca iletişim ve kültür köprüsü olarak üstlendikleri misyon gereği konsolosluklar ve ülke temsilciliklerince koordine ediliyor.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı