İstanbul'un hafriyat toprağı 'altın'a dönüştürülüyor

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Ağaç AŞ, Alibeyköy ve Kurtköy'de kurulan tesislerde, son bir yılda 355 bin metreküp hafriyat toprağını geri dönüştürüp park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kullanılır hale getirerek ekonomiye 6,5 milyon lira katkı sağladı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Ağaç AŞ, hafriyat toprağının döküm alanlarına gönderilerek heba edilmesini engellemek amacıyla biri Anadolu, diğeri Avrupa yakasında olmak üzere 2006 yılında iki tesis kurdu. Alibeyköy ve Kurtköy bitkisel toprak üretim tesislerinde yıllardır hafriyat toprağının geri dönüşüm işlemi gerçekleştiriliyor.

Tesislerdeki işlem için öncelikle kent genelinde kazı yapılan inşaat alanları kontrol edilerek fiziksel olarak uygun görülen hafriyattan numune alınıyor. Bu numuneler, Ağaç AŞ'ye ait laboratuvarlarda inceleniyor. Analiz sonuçlarında uygun görülen hafriyat toprakları geri dönüşüm için alınıyor. Gerekli karışımlarla üretimde kullanılmasına karar verilen hafriyat toprağı, işlenmek üzere Alibeyköy ve Kurtköy'deki tesislere ulaştırılıyor.

6,5 milyon liralık katkı

Belediye, bu tesislere getirilen toprak için hafriyatın çıktığı inşaat sahibinden kamyon başına sadece 20 lira bedel alıyor. Buralarda toprağın niteliğine göre mil, torf, gübre ve kompost gibi malzemelerle karışım yapılıyor. 1 metreküp hafriyat toprağından 0,9 metreküp bitkisel toprak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tesislerin günlük hafriyat toprağı işleme kapasitesi 3 bin 200 metreküp.

Yıllar içinde aşamalı olarak kapasitesi artırılan bu tesislerde son bir senede 355 bin metreküp hafriyat toprağı geri dönüştürüldü. Bu toprağa gerekli karışımlar yapılarak 532 bin metreküp bitkisel toprak elde edildi. Bununla bir yılda ekonomiye 6,5 milyon lira katkı sağlandı.

Yeni tesisin Habipler'de kurulması hedefleniyor

Sistem çevreye ve ekonomiye katkı sağladığı kadar inşaat firmalarının da işine yarıyor. Firmalar, hafriyat toprağını ruhsatlı döküm sahalarına götürmek zorunda. Her döküm için kamyon başı ücret alınıyor. Firmalar, hafriyat topraklarını Ağaç AŞ'ye ait tesislere götürerek zamandan, yakıttan ve harcamadan tasarruf ediyor. Ayrıca hafriyat toprağı değerlendirildiği için yeni hafriyat döküm sahası açılmasının önüne geçiliyor.

Bundan hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha fazla hafriyat atığının geri dönüştürülmesi ve ekonomiye katkının artırılması için yeni tesis kurmayı planlıyor. Belediyenin, Sultangazi Habipler'deki tesisin yapımına 2019'da başlamayı amaçlıyor.

"Tarım ve orman toprağı korunuyor"

Alibeyköy Bitkisel Toprak Üretim Tesisi Harç Şefi Ersoy Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafriyat toprağının elden geçirilerek, niteliği ve kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Dönüştürülen toprağın; park, bahçe, yeşil alanlarda değerlendirildiğini dile getiren Ersoy, "Eğer böyle bir geri dönüşüm sistemi olmasaydı park, bahçe ve rekreasyon alanları için gerekli toprak, tarım ve orman arazilerinden karşılanacaktı. Bunun da maliyeti çok daha yüksek olurdu." dedi.

Ersoy, tesise getirilen hafriyat toprağını ciddi işlemden geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Karışım yapacak oranlarımız var. Üçlü, dörtlü ve beşli karışım şeklinde. Toprak, mil, torf, gübre, kompost karışımı yapıyoruz. Her karışım belli oranda yapılıyor. Tesislerin kapasitesi aşamalı olarak artırıldı. Şu anda yılda 355 bin metreküp toprağı yeniden üretimde kullanılacak hale getiriyoruz. Bununla hem ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz hem de çevreyi, özellikle de tarım ve orman arazilerindeki toprağı korumuş oluyoruz. Kent genelindeki hafriyat alanında gelen toprakların elden geçirilmesi ve gerekli karışımları yapıldıktan sonra paketlenerek İstanbul'un değişik bölgelerine sevkiyatı yapılıyor. Ardından da paket yapılarak toprağın park ve bahçelerde kullanılmasını sağlıyoruz."



