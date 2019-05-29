ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı mesajında, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs'ta İstanbul'n fethinin yıl dönümünün heyecanını yaşadığını vurguladı.

Bu kutlu fetihle dünya tarihinde bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açıldığını belirten Çomaklı, şunları ifade etti:

"Bu fetihle köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Tarihin dönüm noktalarından olan bu fetih, Türk milletinin yazdığı en şanlı, destanlardan biri olarak tüm Müslüman aleminin aklında ve gönlünde özel bir yere sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kenti İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün tüm milletimize kutlu olmasını temenni ediyorum."