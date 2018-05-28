NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özkan, mesajında, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesinin dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olduğuna dikkati çekti.

Bu fethin, sadece İstanbul'un, bir milletin elinden çıkarak diğer bir milletin hakimiyeti altına girmesinden ibaret olmadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bu fetihle bir uzun çağ kapanmış, yeni bir tarih çağı açılmıştır. İstanbul Fethi'nin önemine binaen söylenen en değerli ve en güzel söz, Peygamber Efendimizin, 'İstanbul muhakkak fetih olunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir' şeklindeki beyanıdır. Bu kutlu fetihle birlikte insanlık medeniyet görmüş, farklı dil, ırk ve dinden insanların nasıl bir arada huzur ve adaletle yaşayabileceği anlaşılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, birçok medeniyete yüzyıllar boyu ev sahipliği ve başkentlik yapan İstanbul'un kutlu Fatih'i, Fatih Sultan Mehmed Han ve kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."