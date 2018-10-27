İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı kışa hazır

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde karayolları ekipleri, kış tedbirlerini tamamladı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış ayları süresince kesintisiz trafik akışı sağlanması amacıyla karayolları ekipleri tedbirlerini aldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde 24 saat görev yapan ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış mevsimi süresince 164 personelin yanı sıra 13 karla mücadele, bir kar püskürtme ve 2 yükleyici aracıyla 7 gün 24 saat hizmet verilecek.

Tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadük 2-3 ve 4'te bulunan buzlanmayı önleyen solüsyon püskürten sistemler test edilerek hazır hale getirildi, karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.

Otoyol 87 kamera ile izlenecek

Bolu Dağı Tüneli giriş-çıkışında ve içerisinde bulunan kameralar kış mevsimi öncesinde kontrol edilerek kışa hazır hale getirilirken, tünel mevkisi kış mevsimi süresince de 87 kamerayla sürekli izlenecek.

Bolu Dağı geçişinde 15 kilometrelik kesime tesis edilmiş olan aydınlatma ve sis uyarı sistemleri kontrol edildi ve arızaları giderilerek kış koşullarına hazır hale getirildi.

Otoyol kullanıcılarını hava-yol durumu hakkında bilgilendiren ve 14 farklı noktada bulunan Elektronik Bilgi Panoları da kontrol edildi.

Personele eğitim

Karla mücadele kapsamında görev yapacak ve karla mücadele araçlarını kullanacak personel de genel müdürlükten gelen uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı olarak eğitimden geçirildi.

Trafik D-100 Karayolu'na yönlendirilecek

Yoğun kar yağışı esnasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara ya da İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin ekipler tarafından Abant yada Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na verilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karayolları ekiplerinin çalışmaları ve Bolu Dağı Tüneli bölgesi, drone ile havandan da görüntülendi.