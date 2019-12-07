İSTANBUL (AA) - “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin bu yılki son yarışı olan Bebek etabı, Vodafone’un ana sponsorluğunda yarın koşulacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkânı sunan “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin bu yılki yedinci ve son yarışı Bebek etabı olacak.

Yarınki etkinlikte, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya 16 yaş ve üstü yüzlerce sporcu katılacak. Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, ilk defa patencileri de ağırlayacak. Saat 08.45’te 200 sporcunun katılacağı paten yarışı yapılacak. Patencileri, 09.00’da yarışa başlayacak koşucular takip edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Gerek geniş kitlesel katılımlı gerekse kendi içinde özelleşen etkinliklere verdiğimiz desteklerin, marka farkındalığının ve tüketiciler ile Vodafone markası arasındaki duygusal bağın artırılmasına pozitif katkı sunduğuna, markamıza değer kattığına inanıyoruz. Bu inançla, Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, ‘İstanbul’u Koşuyorum Hazırlık Koşuları’nın da ana sponsoruyuz. Bu koşular, Türkiye’deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek açısından önem taşıyor. Koşuseverleri, 8 Aralık Pazar günü Bebek’te birlikte koşmaya davet ediyoruz.”

- Sahilde koşu





Bebek Parkı’ndan başlayacak olan yarış, sahil yolunu takip edecek. Baltalimanı ve Emirgan’dan geçerek İstinye Devlet Hastanesi’ne doğru gidilecek yarış, İstinye dönüşünden tekrar sahil yoluna dönecek. Yarış, Emirgan ve Baltalimanı istikametinden geçerek Bebek Parkı’nda son bulacak.

Genel klasmanda dereceye girecek ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek atlet ödüllendirilecek. Ayrıca, yarışı tamamlayan herkese Bebek Etabı Hatıra Madalyası ve Sertifikası verilecek.

Vodafone da yarış alanında kuracağı standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye edecek.