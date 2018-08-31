İstanbullu balıkçılarda

İSTANBUL (AA) - Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılacak olan balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı.

Teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparak sezona hazırlanan balıkçılar, gece yarısından itibaren "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir balık sezonunun hem kendilerinin hem de tüketicilerin yüzünü güldüreceğini belirtiyor.

"Bu sezon güzel palamut bekleniyor"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Kartal, "Sezon açılıyor, hazırlıklar bitmek üzere. Havaların güzel, balıkların bol olmasını diliyoruz. Balıkçılarımızın hepsi umutlu. Bu sezon bol palamut bekleniyor. Geçen sezon bütün balıklar çok eksikti. Bu sene palamut iyi görünüyor. Balıkçılarımız da şimdiden heyecanlı. İyi bir av sezonu geçireceklerini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah balıkçılarımız bol kazançlı bir yıl geçirir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 322 bin ton balık avlandığını dile getiren Kartal, "Bu sene hamsi normal sezonunu yakalarsa avlanan balık oranı palamutla beraber 500 bin tonu geçer diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kartal, vatandaşa bu yıl balığı ucuz balık yedirmek istediklerini, bu durumun kendilerini de mutlu edeceğini vurguladı.

Av sezonunda yasaklara karşı dikkatli olunması konusunda balıkçılara uyarılarda da bulunan Kartal, "Denizlerimizde farklı farklı balıklarımız var. Boy yasaklarına uymamız lazım. Neden uymamız lazım? Hiç olmazsa bir sefer yumurtlama şansı balığa tanımamız lazım. Yasalar ne diyorsa ona uymamız gerekiyor ki bu işi sürdürülebilir yapalım. İnşallah bol, bereketli ve kazançlı bir yıl olur, herkesin yüzü gülmüş olur." diye konuştu.

Hummalı bir çalışma ile teknesini onaran balıkçı Mehmet Can da şunları kaydetti:

"Gemimizi yoğun bakıma aldık, çünkü bayağı hasarı vardı. Sezon başlıyor, geminin komple izolasyonunu yaptık. Bununla beraber macunları çekilecek, zımparası yapılacak, boyası atılacak ve sezona hazırlanmış olacak. Tekneyi yoğun mesai harcayarak sezona yetiştirmeye çalışıyoruz."