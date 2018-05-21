İstanbul'dan 4 ayda 32 milyondan fazla yolcu uçtu

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk dört ayında ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 845 bin 581 artarak, 32 milyon 218 bin 911 kişi oldu.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında ocak, şubat, mart ve nisan ayında gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nı, bu yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 6 milyon 291 bin 876, dış hatlarda 15 milyon 225 bin 546 olmak üzere 21 milyon 517 bin 422 yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak, şubat, mart ve nisanda gelen-giden yolcu sayısı 10 milyon 701 bin 489 oldu. Bu yolcuların 7 milyon 238 bin 92'si iç hatlardan, 3 milyon 463 bin 397'si dış hatlardan uçtu.

Kentteki iki havalimanınında bu yıl misafir edilen yolcu sayısı 32 milyon 218 bin 911 kişi olarak kayıtlara geçti.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ilk dört ayında gelen-giden yolcu sayısı 27 milyon 373 bin 330 olurken, bu sayıda bu yılın aynı döneminde geçen yıla göre 4 milyon 845 bin 581 yolcu artışı sağlandı.

Atatürk Havalimanı'ndan 148 bin 128 uçuş

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 44 bin 279, dış hatlarda 103 bin 849 olmak üzere toplam 148 bin 128 uçaklık hava trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 46 bin 487, dış hatlarda 26 bin 131 olarak kaydedildi. Söz konusu havalimanında, dört ayda 72 bin 618 uçaklık trafik yaşandı.

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk dört ayında 205 bin 659 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bu yılın aynı döneminde ise iki havalimanından icra edilen sefer sayısı 220 bin 746 olarak belirlendi. Böylece bu yılın ilk dört ayında, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 15 bin 87 seferlik artış kaydedildi.

Muhabir: İzzet Taskiran