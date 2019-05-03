İstanbul'daki Karapınarlılardan örnek davranış

KONYA (AA) - İstabul'da yaşayan Karapınarlar, memleketlerindeki bir okulda kütüphane oluşturdu.



Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda yapılan kütüphanenin açılışı tören yapıldı.



İstanbul Karapınarlılar Derneği (Istkarder) ile İstanbul'da yaşayan bir firmanın genel müdürü olan İlhan Cantürk tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, STK Temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



Okul Müdürü Umut Kara, eğitim faaliyetleri klasik öğrenme metodundan çıkıp bambaşka bir eğitim ortamlarının çıkması zorunlu hale gelmiştir. Eğitime yapılan bu önemli destek için çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Etkinliğin sonunda, kütüphanenin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.