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İstanbul'daki araçlar 6 ilçeden fazla yer kaplıyor

İstanbul'da sayıları 3 milyon 571 bine ulaşan trafiğe kayıtlı araç sayısı, 68 milyon 343 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

02 Mart 2018 Cuma 13:05
İstanbul'daki araçlar 6 ilçeden fazla yer kaplıyor
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafiğe kayıtlı 3 milyon 571 bin araç, yan yana getirildiğinde 6 ilçeden fazla yer kaplıyor.

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) "İstanbul Trafik ve Otopark Durumu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul trafiğine kayıtlı araç sayısı 2018 itibarıyla 3 milyon 571 bine yükseldi.

Kentte 2000 yılında 1 milyon 217 bin olan toplam araç sayısı, 8 yılda neredeyse 3 kat arttı. Bu yıl itibarıyla İstanbul'da trafiğe kayıtlı 2 milyon 669 bin otomobil, 86 bin minibüs, 45 bin otobüs, 637 bin kamyonet ve 134 bin kamyon bulunuyor.

Araştırmaya göre, İstanbul'da trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar yan yana getirildiğinde 68 milyon 343 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

Söz konusu rakam, Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Fatih olmak üzere toplam 6 ilçenin yüz ölçümü olan 64,5 milyon metrekarelik alanı aşıyor.

"İstanbul'daki araçlar toplam 21 bin 500 kilometre uzunlukta"

TUVİMER Genel Müdürü Kurtuluş Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğe kayıtlı araçların tek sıra halinde sıralanması durumunda yaklaşık 21 bin 500 kilometrelik bir kuyruk oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da TEM, D-100, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi birinci ve ikinci dereceli park edilmesi mümkün olmayan kara yollarını hesaplama dışı bıraktığımız takdirde yaklaşık 25 bin 400 kilometrelik bir yol ağı bulunuyor. Trafiğe kayıtlı araçların çift şeritli olarak park etmesi durumunda yaklaşık 10 bin 750 kilometrelik park edilebilir yol alanı dolmaktadır."

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