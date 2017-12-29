İstanbul'da yaklaşık 4 bin sokak hayvanı yuvaya kavuştu

İSTANBUL (AA) - NURETTİN COŞKUN - İstanbul'da bu yıl 33 hayvan bakımevindeki yaklaşık 4 bin sokakta yaşayan hayvan sıcak yuvaya kavuştu.

Kentte, belediyeler ve diğer kurumlardaki görevliler, hayvanların yaşamlarını sağlıklı ve rahatça sürdürebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki ilçe belediyelerine bağlı 33 hayvan bakımevinde barındırılan 3 bin 842 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Kentte 2015'te 5 bin 334, 2016'da ise 4 bin 158 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuşurken, bu yıl ulaşılan rakam önceki yılların gerisinde kaldı.

Bu yıl, ekipler 48 bin 526 sokak hayvanını hastalıklara karşı aşılarken, bu hayvanlardan 35 bin 582'si kısırlaştırıldı. İstanbul'da 2015'te 54 bin 765 hayvan aşılanıp 45 bin 782 hayvan kısırlaştırılırken, 2016'da 54 bin 76 hayvan aşılanıp 46 bin 399 hayvan kısırlaştırıldı.

- En çok ceza faytonculara

Bu yıl, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 53 kişiye toplam 125 bin 829 lira para cezası kesildi.

Bu kişilerden 2'sine "hayvan öldürme", 2'sine "hayvan dövüştürme", 3'üne "araçla hayvan öldürme", 4'üne "yasak olan hayvan türlerini besleme" ve 43'üne "hayvana eziyet ve kötü muamele" suçundan ceza uygulandı.

Hayvana eziyet ve kötü muamele suçundan ceza kesilen kişilerin büyük bölümünün Adalar'da faytonlara koşulan atların sahipleri olduğu belirtildi.

- "Yüksek fiyatlarla kedi, köpek almayın"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Tayfur Göksun, kendilerine genelde kısırlaştırılmamış, aşıları yapılmamış kedi ve köpekler geldiğini anlattı.

Göksun, bu hayvanları kısırlaştırdıklarını, kuduz ve parazit aşılarını yaptıklarını, mikroçip ve kulaklarına küpe takarak işaretlediklerini belirterek, daha sonra sahiplendirme gayesiyle hayvanları barındırdıklarını ifade etti.

Sorumluluklarındaki Bahçelievler Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haftanın belli günlerinde hayvanseverleri kabul ettiklerini söyleyen Göksun, "Günde ortalama 20-30 ziyaretçimiz geliyor. Zaman zaman okullardan toplu ziyaretler oluyor. Onların vasıtasıyla hayvanları sahiplendiriyoruz." dedi.

Bu yıl kendilerinin yaklaşık 300 kedi ve köpeği sahiplendirdiklerine dikkati çeken Göksun, il genelinde yaklaşık 4 bin hayvan sahiplenilmesinin de çok sevindirici olduğunu aktardı.

Göksun, "Vatandaşlar, ırk ayrımı yapmadan, cins köpek, kedi ayırımı yapmadan, pet shoplardan, yurtdışından kaçak yollarla, yüksek fiyatlarla kedi, köpek edinmesinler. Lütfen barınaklarımıza, rehabilitasyon merkezlerimize gelsinler, kendilerine her türlü aşısı, tedavisi, kısırlaştırması yapılmış temiz, sağlıklı köpekler, kediler sahiplendirelim." çağrısı yaptı.

Sokak hayvanlarını sahiplendirirken bazı kriterleri olduğunu kaydeden Göksun, bu kriterlerin en önemlisinin hayvan sevgisi olduğunu dile getirdi.

- Pet Shop tasarısı

Bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığının Pet Shop'larda kedi ve köpek satışına yasak getirilmesine ilişkin yasa çalışması devam ediyor. "Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" taslak yasalaşırsa, Pet Shop'larda satış yasaklanacak, evde bakılan kedi ve köpeğe pasaport verilecek ve çip takılacak. Evde bakımını yaptığı kedi ve köpeği sokağa atanlara ise para cezası uygulanacak.