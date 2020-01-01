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İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Genel 01.01.2020, 09:56
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
İstanbul ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
Vatandaşların, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
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