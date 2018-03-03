İstanbul'da su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane, Beyoğlu ve Pendik ve Kartal'ın bazı bölgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre Kağıthane-Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana İsale Hatlarında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle, 5 Mart Pazartesi günü 10.00-22.00 arasında Kağıthane merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri, Talatpaşa Mahallesi'nin alt kodları, Beyoğlu'na bağlı Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahallelerinin alt kodlarına su verilemeyecek.

Kocabayır Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle de aynı saatler arasında Pendik'e bağlı Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri ile Kartal'a bağlı Hürriyet Mahallesi'nin bir kısmı da su alamayacak.

Muhabir: Mücahit Türetken