İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL

İstanbul'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü.

Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi.

Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini yitiren sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.

Muhabir: Uğur Samet Avcı, Metin Tokgöz, İbrahim Aktürk