İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Beyoğlu, Beykoz, Kadıköy, Bağcılar, Çekmeköy, Fatih, Ümraniye, Şişli'nin de aralarında olduğu bazı bölgelerde yağmur etkili oldu. Bazı bölgelerde de dolu yağışı görüldü.