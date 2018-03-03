İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA
Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, bina girişlerine ve kapalı yerlere sığındı.
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bugün İstanbul genelinde sağanağın beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.
Muhabir: Ekip