İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Saat 15.00'e kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da gök gürültülü sağanağın saat 15.00'e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk, Esin Işık