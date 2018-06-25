İstanbul'da oy dağılımı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarıyla birlikte, İstanbul'daki 39 ilçeye göre cumhurbaşkanlığı oy dağılımı belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre, 39 ilçeden oluşan İstanbul'da, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldığı oylar birleştirme tutanağı altına alındı.

İstanbul'da sandık seçmen listesinde yazılı 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542’si oy kullandı.

İstanbul genelinde, AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 578 bin 454, CHP'nin adayı Muharrem İnce 3 milyon 378 bin 558, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener 435 bin 558, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 661 bin 761, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu 86 bin 147, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek 16 bin 861 oy aldı.

İlçelere göre oy dağılımında 39 ilçeden 27'sinde en çok oyu Erdoğan alırken, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinden en çok oyu ise İnce aldı. İstanbul seçmeni, en az oyu Doğu Perinçek'e verdi.

İlçelere göre her adaya göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

- Adalar: İnce: 6 bin 229, Akşener: 401, Erdoğan: 2 bin 811, Demirtaş: 855, Karamollaoğlu: 34, Perinçek: 35

- Arnavutköy: İnce: 22 bin 296, Akşener: 5 bin 909, Erdoğan: 96 bin 85, Demirtaş: 19 bin 497, Karamollaoğlu: Bin 512, Perinçek 183.

- Ataşehir: İnce 123 bin 213, Akşener: 12 bin 116, Erdoğan: 118 bin 799, Demirtaş: 12 bin 356, Karamollaoğlu: 2 bin 285, Perinçek: 555

- Avcılar: İnce 116 bin 518, Akşener: 11 bin 899, Erdoğan: 110 bin 357, Demirtaş: 17 bin 983, Karamollaoğlu: Bin 560, Perinçek: 452

- Bağcılar: İnce: 93 bin 275, Akşener: 17 bin 569, Erdoğan: 267 bin 253, Demirtaş: 52 bin 312, Karamollaoğlu: 4 bin 841, Perinçek: 520

- Bahçelievler: İnce: 123 bin 808, Akşener: 17 bin 931, Erdoğan: 190 bin 686, Demirtaş: 30 bin 271, Karamollaoğlu: 3 bin 632, Perinçek: 618

- Bakırköy: İnce: 97 bin 530, Akşener: 8 bin 284, Erdoğan: 34 bin 973, Demirtaş: 4 bin 275, Karamollaoğlu: 875, Perinçek: 442

- Başakşehir: İnce: 63 bin 999, Akşener: 10 bin 710, Erdoğan: 121 Bin 680, Demirtaş: 22 bin 293, Karamollaoğlu: 3 bin 553, Perinçek: 318

- Bayrampaşa: İnce: 59 bin 635, Akşener: 10 bin 357, Erdoğan: 96 bin 674, Demirtaş: 4 bin 729, Karamollaoğlu: Bin 651, Perinçek: 364

- Beşiktaş: İnce: 90 bin 732, Akşener: 5 bin 236, Erdoğan: 22 bin 534, Demirtaş: 2 bin 857, Karamollaoğlu: 569, Perinçek: 464

- Beykoz: İnce: 55 bin 893, Akşener: 9 bin 175, Erdoğan: 90 bin 529, Demirtaş: 4 bin 9, Karamollaoğlu: 2 bin 44, Perinçek: 351

- Beylikdüzü: İnce: 88 bin 382, Akşener: 10 bin 881, Erdoğan: 82 bin 813, Demirtaş: 9 bin 418, Karamollaoğlu: Bin 464, Perinçek: 415

- Beyoğlu: İnce: 46 bin 131, Akşener: 5 bin 580, Erdoğan: 74 bin 662, Demirtaş: 14 bin 845, Karamollaoğlu: Bin 611, Perinçek 300

- Büyükçekmece: İnce: 65 bin 365, Akşener: 8 bin 364, Erdoğan: 67 bin 879, Demirtaş: 6 bin 620, Karamollaoğlu: 807, Perinçek: 263

- Çatalca: İnce: 21 bin 138, Akşener: 4 bin 864, Erdoğan: 20 bin 502, Demirtaş: 990, Karamollaoğlu: 245, Perinçek: 86

- Çekmeköy: İnce: 52 bin 109, Akşener: 7 bin 523, Erdoğan: 80 bin 901, Demirtaş: 8 bin 257, Karamollaoğlu: Bin 334 , Perinçek: 214

- Esenler: İnce: 51 bin 53, Akşener: 10 bin 933, Erdoğan: 180 bin 627 , Demirtaş: 24 bin 200 , Karamollaoğlu: 2 bin 974 , Perinçek: 313

- Esenyurt: İnce: 144 bin 878, Akşener: 165 bin 83, Erdoğan: 220 bin 363, Demirtaş: 78 bin 23, Karamollaoğlu: 2 bin 649, Perinçek: 588

- Eyüpsultan: İnce: 93 bin 809, Akşener: 11 bin 125, Erdoğan: 121 bin 316, Demirtaş: 9 bin 587 , Karamollaoğlu: 2 bin 516, Perinçek: 403

- Fatih: İnce: 77 bin 904, Akşener: 11 bin 23, Erdoğan: 126 bin 810, Demirtaş: 16 bin 286, Karamollaoğlu: 3 bin 319, Perinçek: 550

- Gaziosmanpaşa: İnce: 83 bin 104, Akşener: 14 bin 23, Erdoğan: 177 bin 196, Demirtaş: 22 bin 60, Karamollaoğlu: 3 bin 80, Perinçek: 504

- Güngören: İnce: 54 bin 785, Akşener: 8 bin 987, Erdoğan: 100 bin 600, Demirtaş: 14 bin 287, Karamollaoğlu: Bin 909, Perinçek: 284

- Kadıköy: İnce: 230 bin 958 , Akşener: 13 bin 890, Erdoğan: 65 bin 17, Demirtaş: 7 bin 906, Karamollaoğlu: Bin 484, Perinçek: Bin 140

- Kağıthane: İnce: 88 bin 454, Akşener: 12 bin 961, Erdoğan: 153 bin 150, Demirtaş: 15 bin 745, Karamollaoğlu: 3 bin 401, Perinçek: 445

- Kartal: İnce: 133 bin 720, Akşener: 15 bin 454, Erdoğan: 136 bin 917, Demirtaş: 14 bin 29, Karamollaoğlu: 2 bin 865, Perinçek: 620

- Küçükçekmece: İnce: 178 bin 113, Akşener: 25 bin 735, Erdoğan: 215 bin 272, Demirtaş: 43 bin 504, Karamollaoğlu: 3 bin 732 , Perinçek: 797

- Maltepe: İnce: 162 bin 866, Akşener: 15 bin 60, Erdoğan: 130 bin 120, Demirtaş: 11 bin 423, Karamollaoğlu: 2 bin 272, Perinçek: 738

- Pendik: İnce: 129 bin 613, Akşener: 22 bin 374, Erdoğan: 249 bin 985, Demirtaş: 19 bin 946, Karamollaoğlu: 5 bin 28, Perinçek: 745

- Sancaktepe: İnce: 76 bin 280, Akşener: 7 bin 646, Erdoğan: 123 bin 321, Demirtaş: 29 bin 830, Karamollaoğlu: Bin 894, Perinçek: 268

- Sarıyer: İnce: 104 bin 793, Akşener: 10 bin 95, Erdoğan: 93 bin 306, Demirtaş: 5 bin 997, Karamollaoğlu: Bin 655, Perinçek: 468

- Silivri: İnce: 51 bin 266, Akşener: 8 bin 211, Erdoğan: 46 bin 151, Demirtaş: 7 bin 61, Karamollaoğlu: 774, Perinçek: 249

- Sultanbeyli: İnce: 21 bin 684, Akşener: 5 bin 238, Erdoğan: 128 bin 103, Demirtaş: 28 bin 783, Karamollaoğlu: 2 bin 374, Perinçek: 183

- Sultangazi: İnce: 73 bin 723, Akşener: 9 bin 76, Erdoğan: 188 bin 528, Demirtaş: 31 bin 625, Karamollaoğlu: 3 bin 161, Perinçek: 370

- Şile: İnce: 8 bin 36, Akşener: 2 bin 129, Erdoğan: 12 bin 711, Demirtaş: 835, Karamollaoğlu: 217, Perinçek: 60

- Şişli: İnce: 103 bin 316, Akşener: 6 bin 622, Erdoğan: 51 bin 726, Demirtaş: 9 bin 558, Karamollaoğlu: 881, Perinçek: 450

- Tuzla: İnce: 55 bin 364, Akşener: 8 bin 615, Erdoğan: 79 bin 314, Demirtaş: 8 bin 237, Karamollaoğlu: Bin 598, Perinçek: 273

- Ümraniye: İnce: 137 bin 614, Akşener: 23 bin 623, Erdoğan: 242 bin 288, Demirtaş: 21 bin 919, Karamollaoğlu: 4 bin 553, Perinçek: 706

- Üsküdar: İnce: 143 bin 172, Akşener: 20 bin 411, Erdoğan: 170 bin 869, Demirtaş: 10 bin 427, Karamollaoğlu: 4 bin 325, Perinçek: 886

- Zeytinburnu: İnce: 47 bin 266, Akşener: 8 bin 945, Erdoğan: 85 bin 626, Demirtaş: 18 bin 926, Karamollaoğlu: Bin 469, Perinçek: 241

Milletvekili Seçimi oy dağılımı

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da AK Parti 3 milyon 881 bin 871, CHP 2 milyon 445 bin 461, HDP 1 milyon 146 bin 479, İYİ Parti 742 bin 752, MHP 730 bin 195, Saadet Partisi 138 bin 823, Vatan Partisi 20 bin 49 ve HÜDA PAR 17 bin 680 oy aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ilgili henüz resmileşmeyen oy oranları, il seçim kurulları tarafından tutanak altına alındı.

İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan oranlara göre, İstanbul'un 3 seçim bölgesinde yer alan 39 ilçedeki 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 134'ü oy kullandı.

İtiraz üzerine geçerli sayılan oyda Esenler rekoru

İtiraz olmaksızın geçerli oy sayısı 9 milyon 128 bin 528 iken, itiraz üzerine 26 bin 519 oy daha geçerli sayıldı. 38 ilçede itirazla kabul edilen oyların toplamı 6 bin 801 iken, İstanbul 2. bölgede yer alan Esenler'de itiraz üzerine oyu geçerli sayılan seçmen miktarının 19 bin 718 olması dikkati çekti.

Böylece geçerli oy pusulası toplamı 9 milyon 155 bin 47 olurken geçersiz oy pusulası toplamı 149 bin 87 olarak kayıtlara geçti.

Geçerli oy dağılımına göre, milletvekili seçiminde AK Parti İstanbul 1. bölgede yer alan ilçelerden toplam 1 milyon 378 bin 72 oy alırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti:

"Adalar 2 bin 374, Ataşehir 100 bin 977, Beykoz 77 bin 753, Çekmeköy 67 bin 201, Kadıköy 56 bin 241, Kartal 115 bin 916, Maltepe 110 bin 617, Pendik 207 bin 99, Sancaktepe 103 bin 134, Sultanbeyli 106 bin 712, Şile 10 bin 610, Tuzla 65 bin 245, Ümraniye 207 bin 22, Üsküdar 147 bin 823."

Aynı bölgede 978 bin 906 oy alan CHP'nin ise Adalar'da 4 bin 180, Ataşehir'de 91 bin 104, Beykoz'da 41 bin 227, Çekmeköy'de 38 bin 74, Kadıköy'de 173 bin 989, Kartal'da 98 bin 33, Maltepe'de 121 bin 119, Pendik'de 95 bin 287, Sancaktepe'de 55 bin 406, Sultanbeyli'de 14 bin 213, Şile'de 5 bin 802, Tuzla'da 39 bin 2, Ümraniye'de 98 bin 58 ve Üsküdar'da 103 bin 412 oy aldığı görüldü.

AK Parti'nin Pendik ve Ümraniye rekoru

İstanbul 1. bölgedeki ilçelerde HDP 372 bin 551, İYİ Parti 277 bin 608, MHP 274 bin 663, Saadet Partisi 53 bin 61, HÜDA PAR 4 bin 952 ve Vatan Partisi 8 bin 49 oy aldı. Bu bölgede AK Parti en çok oyu 207 bin 99 ile Pendik'ten alırken, Ümraniye'den de 207 bin 22 oy almayı başardı.

Birinci bölgede AK Parti'nin rakibi CHP ile en büyük farkı Sultanbeyli'de oluşturduğu gözlenirken, 106 bin 712 oy alan AK Parti ile 14 bin 213 oy alan CHP arasındaki fark 92 bin 499 olarak tutanaklara geçti.

CHP ise en çok oyu 173 bin 989 ile Kadıköy'den aldı ve AK Parti bu ilçede 56 bin 241 oy alabildi. CHP en az oyu ise nüfus yoğunluğu az olan Adalar ilçesi hariç 14 bin 213 ile Sultanbeyli'den aldı. Bu bölgede MHP en çok oyu 47 bin 382 ile Pendik'ten alırken, HDP de en çok oyu 45 bin 33 ile Sancaktepe'den almayı başardı. Vatan Partisi'nin Çekmeköy'de sadece 215 oy aldığı gözlenirken, İYİ Parti de en az oyu 6 bin 604 oy ile Sultanbeyli'den aldı.

İstanbul 2. Bölge

Seçim tutanaklarına göre İstanbul 2. Bölge'deki ilçelerde, partilerin oy dağılımı şu şekilde:

"AK Parti (1 milyon 177 bin 63); Bayrampaşa'da 83 bin 284, Beşiktaş'ta 19 bin 211, Beyoğlu'nda 64 bin 503, Esenler'de 153 bin 187, Eyüpsultan'da 103 bin 845, Fatih'te 112 bin 564, Gaziosmanpaşa'da 154 bin 557, Kağıthane'de 127 bin 373, Sarıyer'de 78 bin 475, Sultangazi'da 164 bin 312, Şişli'de 43 bin 609, Zeytinburnu'nda 72 bin 143.

CHP (653 bin 464); Bayrampaşa'da 43 bin 871, Beşiktaş'ta 65 bin 188, Beyoğlu'nda 31 bin 762, Esenler'de 34 bin 562, Eyüpsultan'da 67 bin 709, Fati'teh 55 bin 216, Gaziosmanpaşa'da 60 bin 164, Kağıthane'de 63 bin 152, Sarıyer'de 76 bin 310, Sultangazi'de 50 bin 643, Şişli'de 71 bin 933, Zeytinburnu'nda 32 bin 954.

HDP 317 bin 350, MHP 212 bin 280, İYİ Parti 201 bin 117, Saadet Partisi 41 bin 583, HÜDA PAR 5 bin 459 ve Vatan Partisi 5 bin 283."

Bu bölgede AK Parti en çok oyu 164 bin 312 oyla Sultangazi'den aldı, CHP ise burada 50 bin 643 oy alabildi. AK Parti en az oyu 43 bin 609 oy ile Şişli'den alırken, CHP buradan 71 bin 933 oyu hanesine kaydetti.

- AK Parti ve CHP'nin Sarıyer'deki farkı: 2 bin küsur

CHP en çok oyu 76 bin 310 ile AK Parti'nin 78 bin 475 oy aldığı Sarıyer'den alırken, aralarındaki oy farkının 2 bin 165 olması dikkat çekti. CHP en az oyu 31 bin 762 oy ile Beyoğlu'ndan alırken, AK Parti burada 64 bin 503 oy almayı başardı.

İkinci bölgede MHP en çok oyu 29 bin 164 ile Esenler'den, en az oyu 3 bin 972 ile Beşiktaş'tan aldı. HDP ise en çok oyu 31 bin 495 ile Esenler'den, 31 bin 404 ile Şişli'den aldı ve en az oyu 8 bin 431 ile Bayrampaşa'dan alabildi. HÜDA PAR Beşiktaş'ta sadece 54 oy alırken, Saadet Partisi bu ilçede bin 7 oyu hanesine kaydedebildi.

İstanbul 3. Bölge sonuçları

İstanbul 3. Bölge'de 1 milyon 326 bin 736 oy alma başarısı gösteren AK Parti, Arnavutköy'de 79 bin 68, Avcılar'da 92 bin 619, Bağcılar'da 225 bin 511, Bahçelievler'de 162 bin 174, Bakırköy'de 29 bin 499, Başakşehir'de 105 bin 324, Beylikdüzü'nde 70 bin 347, Büyükçekmece'de 57 bin 396, Çatalca'da 18 bin 92, Esenyurt'da 182 bin 498, Güngören'de 86 bin 233, Küçükçekmece'de 179 bin 910 ve Silivri'de de 38 bin 65 oy almayı başardı.

Toplam 813 bin 91 oy alan CHP ise Arnavutköy'den 15 bin 310, Avcılar'dan 86 bin 490, Bağcılar'dan 65 bin 541, Bahçelievler'den 87 bin 366, Bakırköy'den 70 bin 248, Başakşehir'den 44 bin 487, Beylikdüzü'nden 65 bin 64, Büyükçekmece'den 49 bin 407, Çatalca'dan 16 bin 791, Esenyurt'tan 104 bin 982, Güngören'den 39 bin 113, Küçükçekmece'den 129 bin 826 ve Silivri'den de 39 bin 466 oy kazanabildi.

AK Parti ve CHP Silivri'de başa baş

Bölgede HDP 456 bin 578, MHP 270 bin 252, İYİ Parti 264 bin 127, Saadet Partisi 44 bin 179, HÜDA PAR 7 bin 269 ve Vatan Partisi 6 bin 717 oy alırken, AK Parti en yüksek oyu 225 bin 511 ile Bağcılar'dan aldı, CHP burada 64 bin 541 oy alabildi. AK Parti en az oyu ise 29 bin 499 ile Bakırköy'den alırken, CHP burada 70 bin 248 oy kazandı.

Silivri'den 38 bin 65 oy alan AK Parti ile 39 bin 466 oy alan CHP arasındaki oy farkının bin 401 oldu. CHP en yüksek oyu 129 bin 826 ile Küçükçekmece'den aldı, AK Parti burada 179 bin 910 ay alabildi. CHP en az oyu AK Parti'nin 79 bin 68 oy aldığı Arnavutköy'den 15 bin 310 oy ile alabildi.

HDP'nin 100 bin barajını aştığı tek ilçe: Esenyurt

MHP'nin en çok oyu 44 bin 383 ile Bağcılar'dan, en az oyu ise 6 bin 536 ile Bakırköy'den aldığı gözlenen 3. bölgede, MHP'nin Başakşehir'de 16 bin 765, İYİ Parti'nin 16 bin 815 oy aldığı, farkın sadece 50 olduğu dikkati çekti.

Bakırköy'de HÜDA PAR'a sadece 94 kişi oy verirken, HDP en çok oyu 101 bin 607 ile Esenyurt'tan aldı. HDP'nin böylece 100 bin barajını aştığı tek ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti. Burada CHP de 104 bin 982 oy aldı.

İttifak oyları

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı 4 milyon 639 bin 718, Millet İttifakı da 3 milyon 327 bin oy alabildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre, 39 ilçe ve üç seçim bölgesinden oluşan İstanbul'de, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy dağılımı belirlendi.

Buna göre, İstanbul'da geçerli olan 9 milyon 155 bin 47 oyun dağılımı şöyle:

"İstanbul 1. Bölge: Cumhur İttifakı 1 milyon 653 bin 387, Millet İttifakı 1 milyon 309 bin 475

İstanbul 2. Bölge: Cumhur İttifakı 1 milyon 389 bin 343, Millet İttifakı 896 bin 164

İstanbul 3. Bölge: Cumhur İttifakı 1 milyon 596 bin 988, Millet İttifakı 1 milyon 121 bin 397

Toplamda Cumhur İttifakı 4 milyon 639 bin 718, Millet İttifakı 3 milyon 327 36 bin oy alırken, 1 milyon 188 bin 293 oy ise ittifaka girmeyen diğer partilere gitti.''

İttifakların ilçelerde aldığı oy rakamları da şöyle:

Adalar: Cumhur İttifakı 2 bin 862, Millet İttifakı 5 bin 30

Ataşehir: Cumhur İttifakı 120 bin 554, Millet İttifakı 116 bin 797

Beykoz: Cumhur İttifakı 91 bin 976, Millet İttifakı 59 bin 587

Çekmeköy: Cumhur İttifakı 81 bin 918, Millet İttifakı 52 bin 248

Kadıköy: Cumhur İttifakı 66 bin 328, Millet İttifakı 208 bin 697

Kartal: Cumhur İttifakı 139 bin 622, Millet İttifakı 129 bin 241

Maltepe: Cumhur İttifakı 132 bin 890, Millet İttifakı 154 bin 824

Pendik: Cumhur İttifakı 254 bin 481, Millet İttifakı 137 bin 71

Sancaktepe:Cumhur İttifakı 123 bin 625, Millet İttifakı 69 bin 617

Sultanbeyli: Cumhur ittifakı 127 bin 560, Millet İttifakı 24 bin 212

Şile: Cumhur İttifakı 13 bin 10, Millet İttifakı 9 bin 215,

Tuzla: Cumhur İttifakı 80 bin 974, Millet İttifakı 55 bin 259

Ümraniye: Cumhur ittifakı 245 bin 32, Millet İttifakı 142 bin 58

Üsküdar: Cumhur İttifakı 172 bin 555, Millet İttifakı 145 619

Bayrampaşa: Cumhur İttifakı 98 bin 780, Millet İttifakı 65 bin 545

Beşiktaş: Cumhur İttifakı 23 bin 183, Millet İttifakı 78 bin 351

Beyoğlu: Cumhur İttifakı 75 bin 409, Millet İttifakı 43 bin 163

Esenler: Cumhur İttifakı 182 bin 351, Millet İttifakı 55 bin 177

Eyüpsultan: Cumhur İttifakı 123 bin 500, Millet İttifakı 91 bin 346

Fatih: Cumhur İttifakı 127 bin 746, Millet İttifakı 79 bin 836

Gaziosmanpşa: Cumhur İttifakı 179 bin 431, Millet İttifakı 89 bin 96

Kağıthane: Cumhur İttifakı 155 bin 866, Millet İttifakı 90 bin 146

Sarıyer: Cumhur İttifakı 95 bin 113, Millet İttifakı 97 bin 819

Sultangazi: Cumhur İttifakı 188 bin 572, Millet İttifakı 68 bin 509

Şişli: Cumhur İttifakı 52 bin 715, Millet ittifakı 87 bin 484

Zeytinburnu: Cumhur İttifakı 86 bin 677, Millet İttifakı 49 bin 692

Arnavutköy: Cumhur İttifakı 95 bin 954, Millet İttifakı 25 bin 773

Avcılar: Cumhur İttifakı 112 bin 664, Millet İttifakı 110 bin 993

Bağcılar: Cumhur İttifakı 269 bin 894, Millet İttifakı 97 bin 934

Bahçelievler: Cumhur İttifakı 192 bin 941, Millet İttifakı 123 bin 327

Bakırköy: Cumhur İttifakı 36 bin 35, Millet İttifakı 89 bin 355

Başakşehir: Cumhur İttifakı 122 bin 89, Millet İttifakı 66 bin 626

Beylikdüzü; Cumhur İttifakı 84 bin 400, Millet İttifakı 88 bin 544

Büyükçekmece: Cumhur ittifakı 69 bin 130, Millet ittifakı 66 bin 113

Çatalca: Cumhur İttifakı 21 bin 61, Millet İttifakı 24 bin 593

Esenyurt: Cumhur İttifakı 222 bin 35, Millet İttifakı 136 bin 943

Güngören: Cumhur İttifakı 101 984, Millet İttifakı 56 bin 918

Küçükçekmece: Cumhur İttifakı 221 bin 154, Millet İttifakı 181 bin 163

Silivri: Cumhur İttifakı 47 bin 647, Millet İttifakı 53 bin 115

Muhabir: Başak Akbulut Yazar-Muhammed Enes Can-Murat Kaya