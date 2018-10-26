İstanbul'da kocasının öldürdüğü kadın

YOZGAT (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de dün eşi tarafından öldürülen Fatma Güraslan'ın (36) cenazesi, Yozgat'ın Çandır ilçesinde toprağa verildi.
Cenazesi İstanbul'dan Çandır'a getirilen Güraslan için Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güraslan'ın yakınları, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Güraslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
İstanbul Büyükçekemece Muratçeşme Mahallesi Lalezade Sokak'ta bir apartmanın giriş katında dün, Beytullah Güraslan (42), eşi Fatma Güraslan'ı bıçakla öldürmüştü.