İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yeni düzenleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği Binası önünde, basın mensuplarına, hafriyat kamyonlarına ilişkin düzenleme hakkında bilgi verdi. Toplantıda, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da hazır bulundu.

İstanbul Valisi Şahin, 2017'de yaklaşık 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini belirterek, kural ihlal edenlere 13 milyon lira civarında ceza yazıldığını, yaklaşık 600 aracın trafikten men edildiğini bildirdi. Şahin, "Maalesef ceza miktarları bizi çok fazla sevindirmiyor, keşke çok daha düşük olsa, kontrol ettiğimiz trafik cezası, yazdığımız araç sayısı çok daha az olsa." dedi.

Hafriyat şirketlerine ve hafriyat kamyonu sürücülerine kurallara uymaları çağrısında bulunan Şahin, yük taşıma kapasitesi ve hıza dikkat edilmesini, hafriyatın belirlenen yerlere dökülmesine riayet edilmesini istedi.

Şahin, 2018'de denetimlerine devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 3 ayda yaptığımız denetim rakamlarımıza baktığımızda, 2017'ye göre çok daha etkin bir denetim yılı geçireceğimiz anlaşılıyor. Şunu özellikle belirtmem lazım; bugüne kadar mevcut hafriyat kamyonlarının neredeyse yüzde 70-75'i ATS dediğimiz araç takip sistemi cihazlarını taktılar, taktırdılar. Belediyemiz bu konuda ciddi yardımda bulunuyor, destek veriyor. Kalan hafriyat kamyonlarının da 2 Nisan Pazartesi gününe kadar bu cihazı taktırmasını bekliyoruz. 2 Nisan'dan sonra trafikten men de dahil bütün cezai müeyyideler daha ağırlıklı ve tavizsiz şekilde uygulanacaktır."

"Yılda 50 milyon metreküp hafriyat çıkıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ise İstanbul'da yaklaşık yılda 50 milyon metreküp hafriyat çıktığını, bu işte çalışan kamyonların trafik sorununu artırdığını dile getirdi.

Uysal, ilçe belediyelerinin ATS cihazı olmayan hiçbir araca hafriyat alma izni vermediğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak döküm sahalarında bu sisteme dahil olmayan hiçbir araca da döküm yeri göstermiyoruz." diye konuştu.

ATS sisteminde bir aracın ne kadar yük aldığının ve fazla yükün tespit edilebildiğini belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bu sistemde güzergah tespit edilebiliyor. Güzergahın dışına çıkmışsa ki, vatandaşımızı en rahatsız eden konudur, bu da tespit edilebiliyor. Ayrıca trafikte hız sınırını geçip geçmediği tespit edilebiliyor. Böylece bu sisteme dahil edilen tüm araçlarda kontrol mekanizması kurulmuş oluyor. Bu olayı şöyle görmek gerekiyor; bugüne kadar sayı olarak 15 bin olsa bile bir kısmı İstanbul dışında çalışıyor. Hafriyat kamyonunu işletenler ve sürenler var. Bunların içinde bin, iki bini kural ihlali yapıyor. Sokaktaki her vatandaşımız da hafriyat kamyonu gördüğü zaman ciddi tedirgin oluyor."

Şu ana kadar 8 bin 40 civarında kamyonun sisteme dahil edildiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"ATS sisteminin kurulmadığı kamyon sayısının iki bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların bir kısmı 'Şu anda iş yoktur.' diye gelip dahil olmamış kamyonlar, bir kısmı da sisteme girmek istedi. Aybaşı itibarıyla sisteme dahil olmayanları jandarmamız, emniyetimiz, kendi bölgelerinde trafikte menetmek için cezai işlem başlatmış olacak. Dolayısıyla İstanbul'da medyanın sürekli gündeme getirdiği hafriyat kamyonu terörü meselesini çözmüş olacağız."

Cezayı, jandarma ya da emniyet kesecek

Açıklamanın ardından bazın mensuplarının sorularını cevaplayan Uysal, metro ile ilgili açıklamayı Sultanbeyli AK Parti ilçe kongresinde yaptığını, ikinci bir açıklama yapmanın gerekmediğini söyledi.

Hafriyatın daha çok AK Parti'nin oy aldığı alanlara döküldüğü yönündeki bir soruya Uysal, "Hafriyat dökülecek yerler de belli, inşaatların nerede olduğu da belli. Dolayısıyla seçmenle ve oyla alakası yok. Belki vatandaşın hiç olmadığı, yol ve barajın yapıldığı yerlerde de hafriyat çıkartılıyor. Dökülen yerlerle ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kuralları bellidir. Maden sahalarının olduğu boşluk yerlere dökülüyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Kamyonların takip edileceği yer neresidir? Emniyet mi yoksa jandarma mı takip edecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sistemle araçların takibini her yerden yapmak mümkün olacak. Sistem çalışmaya başladıktan sonra emniyetimiz takip edebiliyor. Ayrıca mobil sistem olarak yanından geçen hafriyat kamyonunun sisteme dahil olup olmadığını görebilecek. Dolayısıyla ceza yazma tamamen merkezi olarak emniyetimiz ve belediyemizin İSTAÇ müdürlüğümüzde kurduğumuz bir yerde bunu takip etmek mümkün. Araç birebir takip altında olduğu için bunlar, kural ihlali yaptıkları anda orada belli oluyor. Hangi istikamette gidiyor, o bölgenin trafiği anons edildiği anda hem online sistem üzerinden tespiti yapılmış oluyor hem de fiili olarak birebir tespiti yapılmış olacak. Dolayısıyla burada sadece bir online sistem üzerinden ceza kesme değil, birebir, eğer ki verilen güzergahın dışına çıkmışsa tespiti yapıldığı anda o bölgede jandarmamız, emniyetimiz durduracak, orada güzergahında çıkan bir kamyona işlem yapmış olacak."

Hafriyat ruhsatı da verilecek

Hafriyatın ormanlık ve sulak alanlara dökülmesi konusuna da değinen Uysal, "Hafriyatı özellikle baraj havzalarına, ıssız bölgelere, vatandaşların olmadığı hatta özel mülk olan yerlere döküp kaçma hadiseleri oluyor. Malumunuz genellikle gece saatlerinde yapıldığı için çok ciddi problemler yaşanıyor." dedi.

Uysal, bu sistemle hafriyatın kamyona yükledikten sonra boşaltılana kadar takip edileceğini belirterek, "39 ilçede inşaat ruhsatı verilirken hafriyat kaldırma ruhsatı da verilecek. Bu ruhsat ancak ATS'ye dahil araca verilecek. Bu konu da artık emniyetimiz ve jandarmamızın işi kolaylamış olacak." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Halis Akyıldız