İstanbul'da doktora silahlı saldırıya meslektaşlarından tepki

SİVAS (AA) - İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın meslektaşları saldırıyı kınadı.



Bahçelievler Medicana Hastanesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Hacıosman için Sivas Medicana Hastanesi önünde toplanan meslektaşları, 1 dakika sessiz eylem yaparak saldırıya tepki gösterdi.

Hacıosman için saygı duruşunda bulunan meslektaşları adına konuşan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastanelerinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Fikret Hacıosman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Demiray, "Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş, ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini isteyen Şerafettin Demiray, "Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden binbir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz." diye konuştu.