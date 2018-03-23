İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 9 ilçede, 9 adrese düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halil Demir