İstanbul'da Bozkırlılar buluşması

KONYA (AA) - Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay İstanbul'da Bozkırlılarla bir araya geldi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’da yaşayan Bozkırlılara da çağrıda bulunan Başkan Saygı, "Bu yıl ki Ramazan bayramında tüm hemşehrilerimizi Bozkır’a davet ediyorum. Bu bayramda sıla-ı rahim yapmanız için sizleri Bozkır’a bekliyorum. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle bir bayram geçirmeye davet ediyorum." diye konuştu.
Etkinliğe, İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, Okul Müdürü Zafer Tanrıverdi, öğretmenler, veliler ve mezun olan olan öğrenciler katıldı.