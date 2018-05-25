İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yarın "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle yarın 07.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Silivrikapı Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden giriş, Belgratkapı'ya giriş yolu trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, İmrahor İlyasbey Caddesi, Hacı Evhaddin Caddesi, Altımermer Cadddesi, Mimar Kasım Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.



Muhabir: Hüseyin Bağış