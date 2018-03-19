İSTANBUL (AA) - Turkish Airlines Euroleauge'de, Fenerbahçe Doğuş-Maccabi Fox Tel Aviv takımları arasında yarın oynanacak basketbol maçı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.45'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Maccabi Fox Tel Aviv takımları arasında Turkish Airlines Euroleague müsabakası yapılacak.

Bu nedenle saat 17.45'ten itibaren Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmında trafik akışı sağlanamayacak.

Muhabir: Arif Yakıcı