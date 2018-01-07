İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Sakarya Büyükşehir Belediye arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'da Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe ile Sakarya Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.

Muhabir: Arif Yakıcı