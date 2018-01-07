Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Sakarya Büyükşehir Belediye arasında oynanacak maç nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollarda trafiğe kapatılacak.

07 Ocak 2018 Pazar 13:36
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
banner230

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Sakarya Büyükşehir Belediye arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'da Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe ile Sakarya Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.

Muhabir: Arif Yakıcı

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirFenerbahçeFenerbahçe Ülker Spor Etkinlik SalonuTahincioğlu Basketbol Süper LigiTrafiğe Kapanacak YollarTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim