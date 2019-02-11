İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evli ve iki çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın (35) Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Cemil Kaya ile annesi Şahinde Kaya'nın Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi'nde ikamet ettiği eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından Kaya ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası Cemil Kaya ile annesi Şahinde Kaya'nın helikopterin düştüğü haberine alır almaz, oğullarını aradıkları ulaşamayınca kara yoluyla İstanbul'a hareket ettikleri öğrenildi.

Şehidin eşi Sibel Kaya'nın İstanbul'daki bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı bildirildi.