İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın bulunduğu askeri helikopter, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin düştüğü Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne gelerek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu.

Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

İncelemeler sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, helikopter kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul/4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy'de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "İnceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kapsamlı incelemeyi müteakip sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisine yer verildi.

Çelik: Çok yönlü araştırılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kazaya ilişkin açıklamasında, "İlk gelen bilgiler, helikopterin acil iniş yaparken düştüğü şeklinde. Soruşturmalar başlatıldı. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Kazanın gerçekleştiği alanda jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı askeri yetkililerin helikopterin enkazında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Sitenin etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alandan uzaklaşması için sık sık anons yapıldı.

Yıldırım'dan taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, düşen askeri helikopterde dört askerin şehit olması sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul, Çekmeköy'de askeri helikopterimizin düşmesi neticesinde dört askerimizin şehit olduğu haberini almaktan büyük üzüntü duydum. Ordumuzun gözbebeği kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına ve kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kılıçdaroğlu şehit askerlere rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.