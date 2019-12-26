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İstanbul'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Genel 26.12.2019, 11:32
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda H.K, U.K, N.G, M.U. ve D.K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 5 ton sahte votka, viski ve rakı ile 2,5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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