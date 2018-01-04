İstanbul'da 2017'de yaklaşık 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 47 bin 213 kişiden 4 bin 842'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, geçen yılbaşından bu yana kentte 895 operasyon düzenlenirken, 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ise 32 bin 329 münferit olaya müdahale etti.

Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 232'si yabancı uyruklu 47 bin 213 şüpheliden 4 bin 842'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise aralarında eroin, kokain, esrar, bonzai, Afyon sakızı, metamfetaminin, khat ve skunk da bulunduğu toplam 8 ton 982 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, extacy, amfetamin ve reçeteyle satılan uyuşturucu hapların da içinde bulunduğu 5 milyon 778 bin 593 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda bulunan 276 silah, 5 bin 398 mermi, 1 ton 203 kilo 350 gram kimyasal madde, bin 931 litre asit ve 80 kilo 206 gram bonzai ham maddesine el konulurken, 3 bin 235 kök Hint Keneviri ise imha edildi.