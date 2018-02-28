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İstanbul Valisi Şahin'den 'kar tatili' açıklaması

İstanbul Valisi Şahin, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:05
İstanbul Valisi Şahin'den 'kar tatili' açıklaması
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İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.

Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuna ilişkin çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiKar TatiliOkullarTürkiye
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