Son Dakika
İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Genel 27.12.2019, 20:49
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:57