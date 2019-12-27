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İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Genel 27.12.2019, 20:49
İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.

Yerli arabamiza tam destek icin biz de 34. Sedan araca talip olduk.#Yerlioto #TOGG pic.twitter.com/Fh5pPdbR2N

— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) December 27, 2019

Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.

#türkiye
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