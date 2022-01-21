İstanbul Un kapanındaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı nedir?
İstanbul Unkapanındaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960 lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur
Genel 21.01.2022, 23:00 21.01.2022, 23:11
CEVAP: İSTANBUL MANİFATURACILAR ÇARŞISI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?