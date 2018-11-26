İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 şehit

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Yaralı asker Ö.Y ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği ve burada ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya gelerek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Akar, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim burada bildiğiniz gibi Sancaktepe'de kara havacılık alaylarımızdan biri konuşlanmış bulunmakta. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteler." dedi.

Aynı şekilde bugün sabah saat 10.32'de eğitim amacıyla kalkan helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşun eğitim faaliyetlerine başladığını, ancak saat 11.02'de helikopterle irtibatın kesildiğini ve kazanın meydana geldiğinin görüldüğünü aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Birinci ve müteakiben gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmakla beraber maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede inceleme başlatılmıştır, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili tüm makamlar konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Akar, kaza incelemesinin ardından Kara Havacılık Alay Komutanlığına geçerek, yetkililerden bilgi aldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olaya ilişkin bir başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterin, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin pervanesi, belediye ekipleri tarafından elektrikli testere ile kesildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, helikopterin yakıtının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle, polis ekipleri sokaktaki güvenlik şeridini genişletti. Emniyet görevlileri vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan vatandaşlar da yangın tehlikesi nedeniyle polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Drone ile havadan çekim yapılmaması için askeri personel de önlem aldı.

Bakan Soylu: Helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesine ilişkin, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan helikopter kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



