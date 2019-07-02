İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 10. yılında 8 temsille sanatseverlerle buluşacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Festivalin açılışının Devlet Opera ve Balesinin seçkin eserlerden Turandot operası ile yapılacağını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Puccini'nin eseri Turandot için 'Muhteşem bir şölen' diyebiliriz. Sahnede aynı anda dansçılarımız, solistlerimiz, koro ve 300'e yakın seyircimizin olduğu muhteşem bir şov. Bugün ve yarın akşam olmak üzere iki defa temsilimiz olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin başarılı eserlerinden, çok ilgi gören ve zor bilet bulunan, epik opera diye isimlendirilen Troya da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, şu anda İstanbul'da ve hazırlıklarını bitirdi, seyircilerini bekliyor. Troya 6-7 Temmuz'da sahnelenecek."

Bolşoy sanatçıları İstanbul'da

Festivalin diğer bir önemli eseri Adnan Saygun'un "Yunus Emre" oratoryosunu da dansla birleştirerek, özel bir gösteri sunacaklarını belirten Yavuz, "Yunus Emre, Adnan Saygun'un eski, kıymetli bir eseri. İlk defa Birleşmiş Milletlerde oratoryo olarak söylenmişti. Festivalde, tek temsil yapacak. İstanbulluların kaçırmamaları lazım. Hafta sonundaki temsillerde başka şehirlerden İstanbul'a gidişler olduğunu duyuyoruz. Bu güzel haberleri almaktan mutluyuz." diye konuştu.

Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin 13-14 Temmuz'da Gala Konseri vereceklerini aktaran Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Devlet Opera ve Balemizin orkestrası ile dünyanın her yerinde muhteşem konserler veren Bolşoy Tiyatrosu solistleri konser verecek. İnşallah çok güçlü bir konserle bu seneki festivalimizi sonlandıracağız. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ve İstanbulluların keyifli bir festival geçireceğini düşünüyoruz. Geçen yıl Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 10 bin seyirci sayısını geçmiş, kendi rekorumuzu kırmıştık. İnşallah bu sene de izleyici sayımızı en az yüzde 20 oranında artırmayı ve kendi rekorumuzu geçerek, daha fazla izleyiciye ve sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz."

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu